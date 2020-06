Uruguaj (Fotoreportáž)

Tento prehliadaný poklad vtesnaný medzi dvomi juhoamerickými gigantmi mi prirástol k srdcu okamžite. Pozrite sa so mnou do Uruguaja, krajiny nekonečných pláží a najdlhšieho karnevalu na svete.

Nielenže má Uruguaj vynikajúce podnebie, zelené pasienky, kilometre pláží, a pestrofarebný karneval konajúci sa každý rok, má aj uvoľnenú atmosféru, mate a je najliberálnejšou krajinou Južnej Ameriky. Pre Uruguajcov sú dôležité 4 veci: Mate, Futbal, Asado, a Karneval.

Tri zákony, ktoré Uruguaj nielenže zviditeľnili, ale spravili z neho najliberálnejšiu krajinu Južnej Ameriky. Uruguajci pochopili, že cesta plná zákazov nikam nevedie.

Pozor! Nie hocikto môže užívať marihuanu. Osoba musí mať uruguajské občianstvo, 18 rokov, byť regulérne zaregistrovaná s odtlačkami prstov, a musí si vybrať jeden spôsob ako sa k marihuane dostane, nie kombinovať. Pre ostatných je užívanie marihuany ilegálne, aj pre Holanďanov.

Punta del Este bolo prvým miestom, ktoré som v Uruguaji navštívila. Výškové budovy na prvý pohľad vyzerali strašidelne, ale rýchlo som pochopila, že tu proste patria a kontrast pokojnej a tichej pláže s apartmánovými domami je to, čo robí Punta del Este najnavštevovanejšou destináciou. A prístav je viac než romantický.

Každý deň uvidíte v prístave uškatce, ktoré čakajú na to ako im rybári hodia zvyšky z rýb. Tento drzáň skoro vopchal ňufák señorovi do prepravky s rybami.

V Uruguaji je všetko drahé, ale čerstvé ryby v prístave boli za prijateľné ceny. Okrem toho vám k rybke do taštičky pribalia aj citrón a petržlenovú vňať.

V Uruguaji nie je oficiálne náboženstvo. Ich náboženstvom je futbal. Je tu 55% ateistov, a žiadne náboženské sviatky nie sú sviatkami pokoja. Je zakázané propagovať náboženstvo na verejných miestach, na to majú slúžiť kostoly.

Najviac sa mi páčilo, že dovolenkári si svoje slnečníky a stoličky cez deň prinesú a večer zoberú so sebou. Žiadne nekonečné rady lehátok, za ktoré by si niekto pýtal nehorázne peniaze.

Z rušného Punta del Este som sa presunula do Punta del Diablo. Miesto, ktoré nemôže byť viac odlišné.

Na každej pláži ma prekvapilo to, koľko je na nej miesta, aj napriek tomu, že bolo leto, a do krajiny prichádzali davy Argentínčanov a Brazílcov.

Niečo zašuchotalo v kríčku tak som sa obzrela a bol to takýto krásavec.

Palacio Salvo v Montevideu mal byť pôvodne hotelom, ale nestretlo sa to s úspechom, preto sú v ňom dnes kancelárie, byty, a pre verejnosť dostupné Múzeum Tanga. Palác je 95 m vysoký a istú dobu to bola najvyššia budova v Južnej Amerike.

Barrio Sur je chudobná štvrť Montevidea a údajne nie najbezpečnejšia. Vyvrátiť to nemôžem, ale ja som svedkom ničoho nebezpečného nebola.