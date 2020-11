Veľkonočný ostrov (Fotoreportáž)

„Nikdy by ma nenapadlo, že sa na to miesto z dokumentárnych filmov s podivnými sochami niekedy dostanem.“

Nápad ísť na Veľkonočný ostrov som dostala keď som bola v Mendoze v Argentíne. Niežeby som sa vtedy nudila, ale začali mi v hlave vŕtať ostrovčeky okolo Južnej Ameriky. Chcela som využiť to, že som na opačnej pologuli a navštíviť niečo kompaktné, kde sa budem vedieť pohybovať peši a na bicykli, a niečo čo ma finančne nezruinuje.

Navštíviť Falklandy (Islas Malvinas) ma veľmi lákalo, ale pohorelo to na všetkých mojich kritériách, plus bola by tam zima. Galapágy boli príliš veľké na to, aby som ich stihla prebádať za pár dní bez auta. Tak som si pozrela letenky na Veľkonočný ostrov a bum. Vidina splneného sna, polovica z bežnej ceny letenky a rozloha 25x12 km rozhodli. A mala som šťastie, lebo to bolo posledné miesto, ktoré som stihla navštíviť predtým ako vypukla covid-panika aj v Južnej Amerike.

Takto nejak sa prilieta na ostrov, ale komerčným lietadlom.

Schody k jaskyni Ana Kai Tangata...

...a pár metrov od nej takýto bazénik.

Môj najobľúbenejší výhľad a miesto, na ktorom by som vedela presedieť hodiny.

Každý pohľad je skvostný.

Začiatok chodníka Te Ara o Te Ao ku kráteru Rano Kau.

Kráter Rano Kau a smerom na oceán otvorená časť Kari Kari, ktorá bola oddelená pri výbuchu ešte aktívnej sopky.

Dedina Orongo, ktorá bola postavená výhradne pre náboženské účely.

Ostrovček Motu Nui, kde sa odohrávala súťaž, kto sa stane vtáčím mužom. Muži preplávali na ostrov a kto ukoristil ako prvý vajce rybára čiernochrbtého, stal sa vtáčím mužom.

Prístav v jedinom mestečku na ostrove - Hanga Roa.

Akonáhle sa na cintoríne objavia farby a vymizne stereotyp, prestáva to byť depresívne miesto.

Veľkonočný ostrov je skvelý na surfovanie, kajakovanie, a potápanie.

Nikdy nie ste sami.

Západ slnka pri Tahai.

Skaly s vytesanými petroglyfmi sú vzácnosťou. Odborníci niektorým pripísali význam, ale koniec-koncov sú to len dohady a otvára sa priestor pre kreativitu.

Najpriestrannejšia jaskyňa na ostrove je Ana Te Pahu, v ktorej sa darí banánovníkom. Tento druh jaskyne sa využíval na zbieranie dažďovej vody, ktorá bola filtrovaná cez povrch zeme.

Magnetický kameň pri Ahu Te Pito Kura.

Maunga Terevaka je najvyššia z troch sopiek s 507 m.n.m.

Je z nej výhľad na celý ostrov. Naľavo v pozadí je jeden koniec ostrova – Poike, napravo je druhý koniec – Rano Kau kráter. Za mnou je už len svah dolu.

Každý útes sa vám zdá krajší a krajší.

A takto som sa niekedy cítila na ostrove. Ale šťastná.

Anakena - miesto, kde údajne kráľ Hotu Matu prvýkrát vkročil na ostrov.

Pláž Anakena.

Rano Raraku, alebo továreň na sochy moai.

Tu sa vytesávali sochy z kameňov a premiestňovali na rôzne časti ostrova.

Močiare v Rano Raraku a na svahu ďalšie moai sochy.

Na ostrove žijú divé kone. Každý ich tu rešpektuje, a nikto im neubližuje. Na ruch okolo sú zvyknuté. Nemajú žiadne reťaze ani vytetované značky. A sú nádherné.

Sú hocikde.

Ak nejaký koník zomrie, urobí to takto dôstojne a príroda sa oňho postará.

Okrem nich sú tu častými spásačmi trávy kravičky.

Pláž Ovahe, ktorá je maličký skrytý klenot, nad ktorým sa vypínajú útesy, kde slnko dosiahne iba v dopoludňajších hodinách.

Keď ku vám uprostred ničoho pribehne šteniatko a vy si ho nemôžete zobrať, zlomí vám to srdce.

Južný breh ostrova.

Ahu Tongariki je najväčšou svätyňou na Veľkonočnom ostrove s 15 moai merajúca 200 metrov. Je tiež najdôležitejším megalitickým monumentom v celej Polynézii. Najvyššia moai meria 8,6 metra a váži až 86 ton.

Turisti chodia na Ahu Tongariki sledovať východ slnka.

Ja som si celý ostrov prešla peši, na bicykli a jeden deň som aj stopovala, ak sa ponuky na zvezenie dajú tak nazvať.

V reštaurácii som bola len 2x a v oboch prípadoch som si dala rybu. Veď sme obklopení oceánom. Inak som si varila na hosteli.

Swordfish a čipsy zo sladkých zemiakov.

Chcete sa dozvedieť viac?

Ak sa vám fotoreportáž páčila, môžete sa o Veľkonočnom ostrove dozvedieť viac na mojom blogu.

Soňa.